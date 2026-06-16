Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф ще присъства на официалната церемония по сключването на споразумението със САЩ за прекратяване на войната между двете страни, предаде "Ройтерс", позовавайки се на близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската револцюия агенция "Тасним".

Заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт-Раванчи заяви, че все още не е ясно къде точно ще бъде сключена сделката и в какъв формат.

Иран и САЩ с нов кръг преговори в петък в Швейцария

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в понеделник, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще участва в официалната церемония за полагането на подписите от двете страни, която по думите му ще се състои в Женева.

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Редактор: Ивайла Маринова