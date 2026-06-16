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Майка с две деца са пътували в автомобила
18-месечно момче е настанено за наблюдение във видинската болница след катастрофа между два леки автомобила във Видинско, съобщи кореспондентът на БТА Силвия Иванова.
Пътният инцидент е станал в понеделник следобед на пътя между селата Буковец и Слана бара. По първоначални данни 59-годишен шофьор на автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещното движение и се е ударил в друг, управляван от 42-годишна жена.
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В колата на жената са пътували и двете ѝ деца - 18-месечно момче и 10-годишно момиче. След сблъсъка най-малкото дете е откарано в болница, където остава под лекарско наблюдение. Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
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