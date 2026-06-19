Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии.



Изпитът за седмокласниците ще продължи три часа. Той включва 24 задачи по математика.

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За 10. клас тази година има съществена промяна във формата - за първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география.



Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка.

Редактор: Дарина Методиева