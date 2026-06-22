Две 17-годишни момчета са пострадали от токов удар при инцидент в района на железопътната гара в Стара Загора. Сигналът е подаден на 19 юни в 21:15 ч. във Второ районно управление от 17-годишен младеж.

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По думите му двама негови връстници се качили на покрива на товарен вагон, намиращ се на коловоз в близост до автомивка в района на жп гарата. При отваряне на капандура на вагона е възникнал токов удар, при който двете момчета са пострадали. Те са настанени за лечение в болница,съобщава кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

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Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Станимира Шикова