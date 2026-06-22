Националният отбор на Иран остави съобщение в съблекалнята на стадион SoFi в неделя, в което благодари на Лос Анджелис за гостоприемството по време на Световното първенство по футбол. В съобщението пише още, че иранците си тръгват с достойнство, след като равенството 0:0 с Белгия.

Лос Анджелис беше домакин на двата мача на Иран от Група G досега, като отборът пътуваше до базата си в Тихуана, Мексико, между мачовете. На иранците им бяха поставени ограничения около престоя им в Щатите, докато на редица служители и длъжностни лица на иранския отбор беше отказан въобще достъпът до страната, отбелязва "Ройтерс".

Американски представители заявиха, че дискусиите за облекчаване на някои ограничения продължават. „От древна Персия отпреди хиляди години до цивилизования Иран днес, духът на Иран остава жив и непоколебим. Благодарим ви, Лос Анджелис, за гостоприемството. Дойдохме в Лос Анджелис с гордост, състезавахме се с чест и си тръгваме с достойнство“, гласи ръкописната бележка, публикувана от иранската футболна федерация.

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В бележката се благодари и на иранските привърженици, които дадоха „сърцето, гласа и душата си“ за отбора по време на двата мача, и тя завърши с призив за мир, уважение и приятелство между всички народи.

Треньорът на Иран Амир Галеноей многократно критикува ограниченията за пътуване, заявявайки, че единствено иранският отбор се е сблъскал с подобни ограничения.

Иран, който завърши наравно 2:2 с Нова Зеландия в първия си мач на стадион „СоФай“, играе последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.

Редактор: Дарина Методиева