Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала "Струма". Катастрофата станала до Суходол, при разклона за Бучино. По неофициални данни превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите.

Катастрофата станала малко след 13 ч. Бяха публикувани видеа във Facebook групата "Катастрофи в София". В района се е образувала тапа.