В района се е образувала тапа

Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала "Струма". Катастрофата станала до Суходол, при разклона за Бучино. По неофициални данни превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите. 

Катастрофата станала малко след 13 ч. Бяха публикувани видеа във Facebook групата "Катастрофи в София". В района се е образувала тапа. 

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