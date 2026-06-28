Горещата вълна, която обхвана Западна Европа, засега няма да донесе температури от 45-50 градуса в България. Според климатолога Христо Попов през следващите дни у нас ще остане много топло, но екстремните стойности от около 40 градуса все още не се очакват. По думите му още от средата на седмицата се очаква промяна на времето с локални, а впоследствие и по-обхватни краткотрайни валежи и гръмотевични бури, които ще доведат до временно понижение на температурите.

Освен прогнозата за времето, климатологът даде и няколко важни съвета как по-лесно да се справяме с жегите. „Моята тайна е, че в тези горещини обичам да пия топъл чай. Наистина помага“, твърди той.

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И препоръчва хората да избягват излизането навън в най-горещите часове на деня, когато това е възможно. „Гледам да стоя на сянка и на прохладно. Избягвам и продължителния престой в помещения с климатик“, заяви той.

Според него една от най-честите грешки е прекалено голямата температурна разлика между външната среда и помещенията. „Добре е температурата вътре да не бъде с повече от 10 градуса по-ниска от тази навън. Това е оптималната разлика, която позволява на организма по-лесно да се справи с топлинния стрес“, посъветва той.

Климатологът допълна, че плътните завеси и ограничаването на пряката слънчева светлина в жилището също помагат за поддържането на по-ниска температура.

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По отношение на прогнозата за следващите дни Попов обяснява, че валежите няма да провалят лятната почивка. „Това ще бъдат краткотрайни превалявания с продължителност час-два", категоричен е той.

България вече навлиза в период на тропични нощи, при които минималните температури остават около 20-21 градуса, обясни климатологът. „Важно е да не създаваме прекалено големи температурни разлики между външната среда и помещенията, защото така организмът по-лесно се адаптира към жегата“, посъветва отново той.

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Според климатолога България трябва много по-активно да се подготвяме за все по-горещия климат. „Отдавна призовавам да се вземат мерки за адаптация на градската среда – повече сенчести места, повече дървета по големите булеварди и пространства за разхлаждане. Новото строителство също трябва да бъде съобразено с климатичните промени. Всяка нова сграда трябва да бъде проектирана с мисъл за по-високите температури, които ни очакват. За съжаление това все още не се прави в достатъчна степен“, изрази мнение той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова