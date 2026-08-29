Лекар от Банско пострада по време на преход в Пирин в района на връх Газей. Осем планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те успели да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване.

По първоначална информация той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха, предаде БНР .

Две момчета пострадаха при катастрофа край Гоце Делчев, откараха едното с медицински хеликоптер до „Пирогов“

Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик.

Редактор: Дарина Методиева