Снимка: стопкадър
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Хърватският град привлича посетители с древни атракции
Гладиаторски битки се проведоха в римския амфитеатър в Пула. Монументът в хърватския град датира от I век и в миналото наистина е бил арена на такива боеве.
Днес двубоите са за забавление и част от туристическите атракции, с които Пула привлича посетители.
Хърватски остров предлага езда в морето
За да бъде всичко реалистично, публиката можеше да гласува с палец нагоре или надолу дали загубилият да живее или да бъде убит. Но за разлика от битките преди 20 века, тази нямаше фатални последици за загубилите.Редактор: Цвета Лазаркова
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