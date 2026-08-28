Гладиаторски битки се проведоха в римския амфитеатър в Пула. Монументът в хърватския град датира от I век и в миналото наистина е бил арена на такива боеве.

Днес двубоите са за забавление и част от туристическите атракции, с които Пула привлича посетители.

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За да бъде всичко реалистично, публиката можеше да гласува с палец нагоре или надолу дали загубилият да живее или да бъде убит. Но за разлика от битките преди 20 века, тази нямаше фатални последици за загубилите.

Редактор: Цвета Лазаркова