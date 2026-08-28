Двадесет и четиримата членове на австралийската изследователска станция на отдалечения остров Маккуори ще бъдат евакуирани заради опасения от „психосоциалния“ риск, който може да възникне при евентуално масово измиране на морски слонове вследствие на птичия грип H5N1, съобщава АФП.

Остров Маккуори се намира в южната част на Тихия океан, приблизително по средата между Тасмания и Антарктида. Той е дом на австралийска научна станция и на хиляди морски слонове. Макар до момента на острова да няма регистриран случай на H5N1, животните са силно податливи на вируса, а властите се опасяват от тежки последици по време на размножителния сезон между септември и ноември.

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„Въпреки че рискът за хората от птичия грип H5N1 се счита за нисък, не можем да пренебрегнем психосоциалните рискове, свързани с живота в близост до потенциално голям брой засегнати животни“, заяви Шон Съливан от австралийското Министерство на енергетиката, климатичните промени, околната среда и водите. По думите му изследователите живеят и работят в една от най-изолираните и трудни среди в света и властите искат да ограничат допълнителните рискове за тяхното благосъстояние и работата на станцията.

Екипът ще бъде евакуиран на борда на австралийския ледоразбивач RSV Nuyina през септември или в началото на октомври. Решението идва на фона на разпространението на H5N1 в Австралия. Преди първия регистриран случай през юни страната беше единствената зона в света, която не беше засегната от щама H5, известен с високата си смъртност сред домашните и дивите птици. Към момента австралийските власти съобщават за най-малко 341 потвърдени или предполагаеми случая на H5, без данни вирусът да е засегнал птицевъдни стопанства или селскостопанското производство.

Опасенията не са без основание. През юни беше съобщено за смъртта на над 13 000 малки морски слонове на островите Хърд и Макдоналд вследствие на птичия грип. Междувременно Австралия започна и ваксинационни кампании за защита на някои уязвими диви птици. Сред видовете, които получават ваксини, са редки птици и малките пингвини, известни още като сини пингвини или „пингвини феи“.

Редактор: Ралица Атанасова