Кипър, Гърция и България проведоха първата си съвместна операция за принудително връщане на граждани на трети държави, които са пребивавали незаконно на територията им. Общо 51 души са върнати в страните им на произход, съобщава Cyprus Mail.

Операцията е осъществена на 26 август в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като организатор е Кипър.

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От общо 51 върнати граждани на трети държави 35 са пребивавали незаконно в Кипър, 15 са били изведени от Гърция, а един - от България.

В организацията на полета са участвали кипърската Служба за чужденците и миграцията, Министерството на външните работи и заместник-министерството по миграцията и международната закрила. Гръцките и българските власти също са се включили в съвместната операция.

Според информация на гръцката полиция полетът е бил предназначен за Бангладеш и Шри Ланка. Той е извършен със специално нает самолет от международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, като операцията е координирана и финансово подпомогната от Frontex.

Гръцките власти уточняват, че техните 15 граждани на трети страни, включени в операцията, са били граждани на Бангладеш. В полета са участвали полицейски служители, представители на гръцкия омбудсман и Министерството на миграцията и убежището, както и наблюдатели и служители на Frontex.

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От началото на 2026 г. до 26 август кипърските власти са върнали в държавите им на произход общо 6027 граждани на трети страни. В тази статистика влизат както доброволните, така и принудителните връщания.

Операцията се провежда на фона на новите европейски правила за миграцията. През юни Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за обща система, която цели по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети държави, които нямат законово право да останат в Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова