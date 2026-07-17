В рамките на международна операция е била разбита голяма престъпна група, която се е занимавала с нелегален трафик на мигранти от района на р. Марица, по която минава границата между Гърция и Турция, до Солун, а от там и към други страни от Европейския съюз, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Групата е била разкрита след многомесечна съвместна операция между Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа.

Сръбски полицаи са сред задържаните при мащабна акция на Европол и ГДБОП (ВИДЕО+СНИМКИ)

В рамките на координирана акция, проведена едновременно в Солун, Атина, България и Нидерландия, са били задържани седем души – шестима граждани на трети страни (Сирия и Египет) на възраст между 23 и 47 години и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София.

В материалите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления.

Твърди се, че групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. За шофьори били използвани чужди граждани, които не пребивавали постоянно в Гърция, а идвали специално да извършат курса. Целта е била да се затрудни откриването им и установяването на връзката им с ръководните членове на групата.

В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни.

Както съобщава гръцката полиция, членовете на групата са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. Установено е, че от февруари 2026 г. досега организацията е извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 хиляди евро.

Редактор: Мария Барабашка