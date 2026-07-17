Инспектори на Националната агенция за приходите проведоха мащабна нощна операция в Пловдив, насочена към заведенията за хранене и развлечения. Основен фокус на контролните действия беше квартал „Капана“, който е сред най-посещаваните места в града през летния сезон.

Проверките започнаха късно вечерта и обхванаха редица ресторанти, барове и заведения в централната част на Пловдив. Данъчните служители следяха за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство.

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В хода на инспекциите са извършени сравнения между наличните средства в касите и отчетените приходи от фискалните устройства. Проверявано е също дали служителите работят с редовни трудови договори и дали работодателите внасят осигуровки върху реалните възнаграждения, а не върху по-ниски декларирани суми.

От приходната агенция подчертават, че подобни акции са част от усилията за ограничаване на сивата икономика и за повишаване на данъчната дисциплина в секторите с най-висок риск от укриване на приходи.

От НАП напомнят, че при установени нарушения, свързани с неиздаване на касови бележки, санкциите могат да достигнат няколко хиляди лева, а при повторно нарушение глобите са значително по-високи.

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Паралелно с контрола в заведенията приходната агенция продължава и наблюдението върху цените на стоки и услуги в страната във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. От началото на годината до момента проверките са довели до съставянето на над 1500 акта за административни нарушения.

Редактор: Цветина Петкова