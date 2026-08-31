3,8 млн. евро европейско финансиране получава Община Русе, обяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещението си в града. Той връчи символичен чек за средствата и съобщи, че започва и разплащането по инвестиционната програма за общините.

„Днес ще връчим 3,8 млн. евро по европейска оперативна програма на Община Русе. Можем да връчим този формален чек, но Община Русе получава 3 млн. 800 хил. евро европейско финансиране“, заяви Шишков.

Регионалният министър проведе срещи с представители на местната власт и инспектира строителството на магистралата Русе – Велико Търново. По думите му инфраструктурната свързаност на Северна България вече е сред основните приоритети на държавата.

Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров посочи, че по време на разговорите са били обсъдени конкретните нужди на областта и необходимите действия за реализацията на ключови проекти.

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„Прекалено дълго време в България регионите бяха поставени в ситуация да чакат - решения, финансиране, процедури, следващ бюджет или следваща програма. Вече виждаме как се променя този модел“, заяви Владимиров.

Той подчерта, че подходът трябва да бъде основан на последователност, предвидимост и конкретни резултати, а Областната администрация ще продължи да поставя проблемите на Русенско на национално ниво.

След инспекцията на магистралата Русе - Велико Търново Шишков определи проекта като „забравената магистрала в незабравения регион“.

Според него липсата на достатъчно добра транспортна свързаност е един от основните проблеми на Северна България. Шишков посочи, че въпросите на местната власт са свързани както със завършването на магистралата Русе - Велико Търново, така и с бъдещето на „Хемус“.

„Това са проблемите на Северна България, за които ни разказваха, обещаваха, плащаха и накрая не ги построиха“, коментира той.

Министърът подчерта, че при инспекцията е било установено, че по трасето Русе - Велико Търново реално се строи. Според него обаче ключът към ускоряването на големите инфраструктурни проекти е предварително да бъде завършено тяхното проектиране.

Шишков съобщи, че плановете са транспортната връзка да продължи от Велико Търново към Южна България и границата с Гърция. „До 30–40 дни ще бъде възложен подробен устройствен план до Велико Търново и след това по най-бързия начин ще бъде възложен цялостен проект до Маказа. Това е пътят на свързаността на България“, каза той.

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Регионалният министър обяви и намерение строителството на автомагистрала „Хемус“ в посока Велико Търново да бъде възобновено в кратки срокове.

„Възнамеряваме в рамките на няколко месеца да възобновим строителството, а може би дори за един месец, до Велико Търново. Дотам има проекти“, заяви Шишков.

Той припомни, че през 2021 г., когато е бил заместник-регионален министър, са били отчуждени терените за лотове 4, 5 и 6 на магистралата.

„Оттогава - нищо. Сега нещата вече са различни“, каза министърът. Шишков увери, че инфраструктурните инвестиции трябва да достигнат до всички части на страната. „Оттук нататък няма забравени региони. Имаше забравени големи инфраструктурни обекти“, подчерта той.

Сред основните теми в разговорите с кметовете е била и инвестиционната програма за общините. По думите на Шишков разплащането по нея започва още от следващия ден.

Министърът подчерта, че посещенията в различните области имат за цел централната власт да получи пряка информация за проблемите на местните общности. „Искаме да стигнем по-близо до всички хора, до всички кметове, до всички управляващи на малките и средните населени места, за да бъдем полезни“, заяви Шишков.

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Държавата ще насочи усилията си към ускорено развитие на инфраструктурата в Северна България, като сред основните приоритети остават магистралата Русе - Велико Търново и автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещението си в Русенско.

По думите му при срещите с местната власт е станало ясно, че областта няма сериозни проблеми с водоснабдяването, а значителна част от републиканската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. Кметовете обаче са посочили няколко пътни участъка, които се нуждаят от ремонт.

„Голямата болка си остава това, с което започнах – магистралата“, заяви Шишков. Той увери, че държавата ще довърши проектирането на липсващите участъци и ще работи за изграждането на цялото трасе.

„Ще я проектираме. Това, което не е проектирано, ще бъде проектирано, и ще построим цялата магистрала. Освен всичко останало ще построим и магистрала „Хемус“. Така Русе ще намери своето истинско място на картата на България“, каза министърът.

Според него град с историята и икономическия потенциал на Русе заслужава пълноценна европейска транспортна свързаност.

Шишков: Всички допустими общински проекти ще бъдат платени

Една от основните теми, поставени от кметовете в Русенска област, е била инвестиционната програма за общините, включена в т.нар. Приложение 3 към бюджета.

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Шишков увери местната власт, че всички проекти, които отговарят на изискванията и за които има сключени споразумения, ще получат необходимото финансиране.

„Получиха конкретен и ясен отговор, че ще бъдат платени всички проекти по Приложение 3. Това е техният избор - те са предложили тези обекти и ние ще уважим тяхното предложение“, заяви регионалният министър.

По думите му Министерството на финансите вече е одобрило започването на разплащанията към общините. При извършено строителство и изпълнени условия местните власти ще получават средствата по проектите си.

Шишков: След година и половина трябва да се проектират още поне 800 км магистрали

Регионалният министър заяви, че в момента в България се изграждат твърде малко големи инфраструктурни обекти. Според него основната причина е липсата на достатъчно подготвени проекти.

Шишков обяви амбиция в рамките на около година и половина да има проектна готовност за още поне 800 км магистрални трасета. „Когато след година и половина се появят още поне 800 км проектирани магистрали, картата на България ще започне да става различна. Тогава и строителните дейности ще бъдат много по-интензивни“, заяви той.

Министърът отправи и критики към начина, по който инфраструктурата е била изграждана при предишни управления. „Някои хора ни показваха от прозореца на джипката как се строи. Само че се оказа, че филмът е бил много късометражен“, коментира Шишков.

По думите му при „Хемус“ са започнати три лота, но само един е завършен, а за следващите участъци не е имало достатъчна проектна готовност.

„Нямаше проекти, нямаше перспектива, само имаше плащане. Сега правим нещата обратно – ще има проекти, ще има перспектива и плащането ще е накрая“, заяви регионалният министър.

Иван Шишков за „Баба Алино“: Законът трябва да бъде спазван

Шишков коментира и казуса с постройките в местността „Баба Алино“ край Варна, където беше разпоредено прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на сгради без необходимите документи за ползване.

Според министъра действията не трябва да бъдат превръщани в политически въпрос, тъй като институциите са длъжни да прилагат закона. „Това, че сега някой спира тока или водата в „Баба Алино“, е защото законът го повелява“, заяви Шишков.

Той посочи, че проблемите с незаконното строителство са се натрупвали в продължение на години, а политическите кризи са позволявали част от тях да остават извън общественото внимание. „Когато искаш да промениш една държава, трябва да излезеш, да кажеш всичко и да започнеш да работиш по закон“, каза министърът.

Шишков призова общественото внимание да не бъде насочвано единствено към скандалите и нарушенията, а да се следят и инфраструктурните проекти, които вече се реализират. „Скандалите ги има, незаконните строителства ги има. Но не забравяйте и хубавото, защото то се случва и защото то се прави“, заяви той.