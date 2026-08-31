Българската държавна железница пуска в експлоатация първите две доставени електрически мотриси „Алстом” от 1 септември.

Новите влакове ще обслужват пътнически превози по направленията Пловдив - Свиленград, Пловдив - Асеновград, Свиленград - София и София - Перник. С доставянето и въвеждането в експлоатация на още нови мотриси те ще бъдат включвани и по други направления в страната.

Първото пътуване на една от новите мотриси ще бъде по маршрута Пловдив - Свиленград, като влакът ще отпътува от гарата в Пловдив в 05:30 ч. Първите две мотриси ще обслужват основно посочените направления.

Снимка: БДЖ

Новите влакове Alstom Coradia Stream са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Договорът предвижда доставката на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години.

Първият електрически влак „Алстом” вече е у нас (СНИМКИ)

Новите мотриси ще носят имената на реки, водопади или извори в България. За всяко от природните богатства е създадена специална рубрика с интересна информация. На всяка мотриса е поставен QR код, който при сканиране с мобилно смарт устройство предоставя директен достъп до поредицата „Реки, водопади и извори в България”, където пътниците могат да научат повече за съответните природни забележителности.

Снимка: БДЖ

Всеки електрически влак е съставен от 6 вагона и разполага с общо 325 седящи места за първа и втора класа. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове.

Мотрисите са оборудвани с климатична система, съвременна пътническа информационна система с аудио съобщения и динамични визуални дисплеи, електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди. Предвидена е възможност за осигуряване на безжична интернет връзка. Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност и цифрова система за прецизно броене на пътниците чрез високочувствителни сензори.

Снимка: БДЖ

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Електрическите влакове имат още и система ETCS за обективен контрол на работата на локомотивния машинист и система за безопасно движение по железопътната инфраструктура на България. Технологиите позволяват на влаковете да развиват максимална скорост от 160 км/ч.

Редактор: Ивайла Маринова