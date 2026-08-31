Паметта на Доли Партън ще бъде почетена с двудневен музикален фестивал през 2027 г. Събитията ще се проведат в Нашвил и Лондон. Легендарната кънтри певица почина миналата седмица на 80-годишна възраст.

Dollyfest всъщност е идея, родена още приживе на Партън. Първоначално фестивалът е трябвало да се състои през януари 2026 г. около нейния 80-и рожден ден, като самата тя е планирала да бъде сред изпълнителите и да води събитието. Влошаването на здравословното ѝ състояние обаче наложило промяна на плановете.

Погребаха Доли Партън до голямата ѝ любов в Нашвил

‘DOLLYFEST’ to take place in Nashville and London in 2027 https://t.co/0EUJbRCUwF #DOLLYFEST pic.twitter.com/q4CTqQQh3Q — Entertainment Focus (@Ent_Focus) August 31, 2026

След смъртта ѝ концепцията ще бъде реализирана като празник на нейния живот, музика и наследство. „Много хора винаги питат: „Какво би направила Доли?“. В този момент Dollyfest е точно това, което Доли би направила“, заяви организаторът Дани Нозел, основател и главен изпълнителен директор на CTK Enterprises.

По думите му певицата не е искала след смъртта ѝ да бъде организиран традиционен ден за възпоменание. Затова близките и екипът ѝ са решили първо да оставят спонтанните почести към нея да се случат естествено, а впоследствие да реализират фестивалната идея, в чието създаване е участвала самата Партън.

Доли Партън е била изпратена в тесен семеен кръг на частна погребална церемония в петък, 28 август. На нея са присъствали единствено най-близките ѝ роднини.

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По желание на певицата няма да бъде организирана публична възпоменателна служба. Именно Dollyfest ще даде възможност на почитателите ѝ да отдадат почит към нейното творчество и наследство.

Праплеменницата ѝ Лейни Партън също се сбогува с нея с емоционално послание в Instagram. Тя разказа, че още от детството си е получавала от Доли увереност и подкрепа и че певицата никога не я е карала да чувства мечтите си като прекалено големи или невъзможни.

Dollyfest през 2027 г. ще превърне първоначално замисления от самата Партън празник в посмъртна почит към една от най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката.

Редактор: Цветина Петкова