От понеделник гръцкото правителство и големите търговски вериги стартираха мащабна инициатива за трайно намаляване на цените на стоки от първа необходимост. По данни на ресорното министерство, цитирани от икономиста Плутархос Маридакис в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA, се очаква мярката да обхване над 1700 продукта. Според него цените ще паднат с минимум 5%, а при някои стоки като месо, млечни продукти, плодове и зехтин, очакванията са спадът да достигне 15-20%.

„Това не е пиар, а реална инициатива. От вчера започна тази мярка, но реално тя стартира още от началото на юни със замразяване на цените на много продукти. Минималното намаление е около 5%, но средно статистически излиза около 9,5 - 10% на рафта”, коментира икономистът.

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По думите му мярката е валидна за много от големите вериги супермаркети в страната. Самият той направил проверка и установил, че етикетите в магазините вече ясно показват кои продукти участват в инициативата за намалена цена. Маридакис обърна специално внимание на факта, че поевтиняването се усеща най-вече при детските стоки и тези за училище.

„Има малко на брой случаи при една бърза проверка на ваши колеги в Гърция върху около 70 продукта. При тях са открити изкривявания – през юни са имали голямо увеличение на цената, над 20-25%, а съответно сега се свалят само с 5%. Разбира се, че ще има такива случаи, но инициативата ще продължи до края на годината и силно се надявам да помогне на гръцките семейства”, обясни експертът.

Запитан за сравнение с инициативата „Достъпно за вас” в България, Маридакис заяви, че процесът в южната ни съседка е много по-добре организиран.

„Имам усещането, че в България не е толкова добре организирано. В Гърция е по-дисциплинирано. Става въпрос за двумесечни преговори между Министерството на развитието и бизнеса. В рамките на тези два месеца те са стигнали до много бърз и ясен резултат. В момента над 12 големи супермаркета са поели тази инициатива”, подчерта икономистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка