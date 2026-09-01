България и Полша ще засилят координацията си по защитата на външните граници на Европейския съюз и противодействието на организираната престъпност. Това стана ясно на среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и полския му колега Марчин Кервински. Това е първата двустранна среща между министрите на вътрешните работи на двете държави от 10 години насам.

Основен акцент в разговорите е била необходимостта от по-тясно взаимодействие и развитие на директните професионални контакти. Двамата министри са обсъдили охраната на външните граници, противодействието на безпилотни летателни апарати и борбата с трансграничната организирана престъпност.

Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Полша

Българският министър е представил устойчивата тенденция на намаляване на миграционния натиск към страната. Като основни фактори са били посочени защитата на външната граница, европейската подкрепа и партньорството с Турция. В този контекст са коментирани и новите рискове за европейската сигурност, сред които нарастващото използване на дронове. България заявява интерес към полския опит и към обмен на експертиза, технологии и добри практики за защита на критичната инфраструктура.

„Целта ни е политическият диалог да води до конкретни резултати за сигурността на нашите граждани и на Европейския съюз като цяло“, е заявил Демерджиев. Той е поканил полския си колега на посещение в България, като Кервински е приел поканата.

Редактор: Ралица Атанасова