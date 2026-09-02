Тялото на още един човек от пътническия кораб, който се преобърна край Гирне, в северната част на Кипър, е било открито при продължаващата спасителна операция. Така броят на загиналите при инцидента достигна девет, съобщава турският информационен сайт „Хаберлер“, цитиран от БТА.

Медията се позовава на премиера на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република Юнал Юстел. По думите му тялото е било открито в рамките на операцията по издирването на 20 души, които все още са в неизвестност след преобръщането на кораба в неделя.

Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8

Останките на плавателния съд са локализирани на около 550 метра дълбочина с помощта на турския спасителен кораб „Алемдар“. При инцидента с ферибота „Фило Джет“ са били спасени 241 души, а до момента са открити телата на девет загинали. Издирването на останалите изчезнали продължава.

Юнал Юстел е посетил близките на хората, които все още са в неизвестност и очакват информация на пристанището в Гирне. Той ги е информирал за хода на спасителната операция, след което е направил изявление пред медиите.

По думите му голямата дълбочина, на която се намира корабът, значително затруднява заснемането и провеждането на издирвателно-спасителните дейности. Въпреки това екипите продължават работа.

На фона на трагедията и започналото разследване министърът на обществените работи и транспорта на Севернокипърската турска република Ерхан Аръклъ е бил освободен от длъжност. Решението е взето от премиера Юнал Юстел, като според официалното съобщение целта е да бъде гарантирано безпристрастното и прозрачно провеждане на разследването.

Пътническият кораб е изпълнявал курсове между пристанището в Гирне и турското пристанище Ташуджу в района на Мерсин. В неделя около обед плавателният съд започнал да се пълни с вода откъм носа, малко след отплаването си от Гирне.

Екипажът е направил опит да върне кораба обратно в пристанището, но плавателният съд се е преобърнал. Първоначално са били спасени 241 души, а започналата издирвателна операция продължава.

Редактор: Георги Иванов