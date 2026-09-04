Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще получат сумите за септември днес, 4 септември. От същата дата започва и изплащането на пенсиите в пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Плащанията чрез пощите ще продължат до 18 септември включително. Те ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Кога изплащат пенсиите по новия график през септември

Този месец НОИ за първи път прилага новите правила за изплащане на пенсиите, въведени с промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли.

Съгласно новия ред, когато 7-о и/или 20-о число на месеца се падат в почивен ден, началото или краят на периода за изплащане на пенсиите и добавките към тях се изместват към предходния работен ден. Преди промяната действаше обратният принцип - ако някоя от тези дати беше неработна, началото и/или краят на изплащането се прехвърляха към следващия работен ден

Редактор: Цветина Петкова