Британският престолонаследник pринц Уилям спря движението пред Бъкингамския дворец в Лондон за игра на крикет. Към него се присъединиха някои от най-големите имена в този спорт, като капитаните на националните отбори на Индия и Англия.

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Целта на демонстрацията беше да бъде популяризирана екологичната награда, която връчва принцът. Тя се казва „Ъртшот” и беше формално учредена през 2020 година. Отличават се петима победители. Всеки от тях получава по 1 милион паунда за реализиране в по-голям мащаб на идея за възстановяването на планетата.

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След като отби няколко топки от крикет играчите, Уилям си направи селфита и даде автографи на част от присъстващите.

Редактор: Станимира Шикова