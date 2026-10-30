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Ученици рецитират стихове пред пътници в градския транспорт
В навечерието на Деня на будителите ученици рецитират стихове пред пътници в градския транспорт във Варна. Инициативата „Четящ автобус“ е на Основно училище „Петко Славейков“.
За девета поредна година деца и учители превръщат произволни автобуси и тролеи в подвижна сцена за стихове от златния фонд на българската литература и писатели като Вазов, Ботев и Каравелов.
NOVA отбелязва Деня на будителите с БЪДНИНА
Децата поздравяват пътниците и с възрожденски песни.
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