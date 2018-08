Херцозите на Съсекс Меган и Хари имат нов член на семейството – кученце. Четириногият любимец, чиято порода и име не се уточняват, ще се присъедини към Гай – бийгъла на американската актриса.

Мегън Маркъл е известна с любовта си към кучетата. Тя трябваше да изостави Богарт – кръстоска между лабрадор и немска овчарка, в Канада, след като животното се оказа твърде старо, за да пътува през океана, пише в. „Метро”, цитиран от БГНЕС. Богарт в момента живее при нейни приятели, а тя очевидно вече му е намерила заместници.

