Първата дама на САЩ Мелания Тръмп пристигна в столицата на Гана – Акра. Визитата е в рамките на първото самостоятелно пътуване на стопанката на Белия дом в Африка, съобщи The New York Times.

Очаква се по време на обиколката й Мелания да посети болници, училища и приюти.



След Гана, първата дама ще се посети Малави, Кения и Египет.

