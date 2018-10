Подобно на британския премиер Тереза Мей и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер показа танцови стъпки, преди да произнесе реч. Това предизвика широките усмивки на публиката, която заподозря, че той имитира именно Мей.

Moves like May? European Commission President Jean-Claude Juncker appears to mock Theresa May as he dances on stage 💃🕺 @anguswalkertalk reports from Brussels https://t.co/zwdpJOuJnu pic.twitter.com/qz4IFw0z0x

Миналата седмица на конференцията на Консерваторите тя излезе в ритъма на "Дансинг Куийн". А преди това в Южна Африка танцува с местни деца.

Maybe like this 🤣

Prime Minister Theresa May has said this year's Strictly Come Dancing contestants should "get in touch if they need any tips" after she showed off her dance moves during her recent trip to Africa https://t.co/ipiL5FIoZl pic.twitter.com/rKhNEXUr5F