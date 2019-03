Американският президент Доналд Тръмп попадна в неловка ситуация по време на срещата си с чешкия премиер Андрей Бабиш и неговата съпруга Моника, предаде Дарик радио.

Тръмп заедно със съпругата си Мелания приветстваха за добре дошли семейство Бабиш на входа на Белия дом. Първите дами се спряха на прага за обща снимка, но политиците веднага влязоха в резиденцията.

President Donald Trump and First Lady Melania welcomed Prime Minister Andrej Babis and Mrs. Monika Babisova of the Czech Republic for their first official visit to the White House pic.twitter.com/Gq6RL8n47t