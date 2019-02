Първата дама на САЩ Мелания Тръмп отдаде почит на световноизвестния дизайнер Карл Лагерфелд, който почина във вторник на 85-годишна възраст. Това съобщи БТА, цитирайки Франс прес.

"Днес светът изгуби един творчески гений", написа в Twitter съпругата на Доналд Тръмп, която е бивша манекенка и почитателка на модата.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE