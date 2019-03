Мъж в Югозападен Китай е арестуван за продажбата на дъщеря си в интернет за 7 800 евро, за да изплати дълговете си, съобщава БГНЕС. Човекът, идентифициран с фамилното име Цзян, продал детето на двойка, след като изпаднал в дългове заради онлайн хазарт.

