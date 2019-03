Британските депутати отхвърлиха споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. За него гласуваха 286 депутати, а срещу него 344, съобщава сайтът на Би Би Си. Това е третият път, когато парламентът отхвърля сделката на Мей, след гласуванията през януари и март. Очаква се Великобритания да уведоми ЕС за бъдещите си намерения до 12 април. Вариантите са отмяна на Брекзит или излизане от блока без сделка. Британските депутати ще гласуват в понеделник по различни предложения за съставяне на нов план за Брекзит, отбелязва Асошиейтед прес.

"The House has been clear, this deal now has to change. If the prime minister can't accept that then she must go, now"



Labour leader Jeremy Corbyn responds after MPs reject the government's #Brexit withdrawal agreement



Reaction & analysis: https://t.co/vMv3u7Dygv pic.twitter.com/DbLUr4o2Oy