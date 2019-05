В САЩ на 90-годишна възраст почина изключителният американски физик Мъри Гел-Ман, носител на Нобелова награда по физика. Това съобщиха от Института Санта Фе, цитирани от Би Би Си и БГНЕС.

Той получава наградата през 1969 за открития, свързани с класификацията на елементарните частици и тяхното взаимодействие.

„Съобщаваме с мъка за смъртта на Нобеловия лауреат, светило в много области на физиката - Мъри Гел-Ман - един от най-великите физици на 20-ти век, откривател, съосновател на ISF (Институт Санта Фе), откривател на „кварка“ (фундаментална частица)”, гласи съобщението на института в Twitter.

