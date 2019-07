Противопожарната служба на Гърция се бори цяла нощ с пожара в централната част на остров Евия, съобщава БГНЕС. Малко след полунощ пламнаха две нови огнища и превантивно бяха евакуирани жителите на пет села. Петима души са откарани в болница след оплаквания от проблеми с дишането.

Firefighters resume efforts to douse blaze on Evia https://t.co/ngZWhIZysH pic.twitter.com/jiiHgnjPkQ

В четвъртък следобед избухна голям горски пожар, вследствие на което бяха евакуирани жителите на едно село. Заради местоположението и високите температури пожарът се разрасна.

Малко след полунощ пламнаха две нови огнища, което доведе до превантивната евакуация на още четири села.

Fire still going on Evia, as nightfall halts battle https://t.co/nEpS3IeTUS pic.twitter.com/v57iydLjJ4