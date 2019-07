Мечка открадна кола и претърпя инцидент в американския град Боулдър, съобщи БГНЕС.

Животното се качило в отключения автомобил, оставен насред поляна, но внезапно вратата се затръшнала зад него. В опит да се измъкне мечката изключила колата от скорост. Автомобилът потеглил надолу по склона на хълма и се блъснал в дърво. След сблъсъка хищникът успял да излезе.

Here's a good reason to lock your car doors.

В резултат на инцидента автомобилът е бил смачкан значително, а мечката е изчезнала.

