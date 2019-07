Доналд Тръмп изненада младоженци по време на сватбеното им празненство, съобщава Ройтерс. Сватбеният купон се състоял в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, Ню Джърси. Луис Капоне, братът на младоженеца, заснел случката, която се разиграла в събота.

Той разказва, че американският президент се отбил в сватбената зала, където празненството било в разгара си, за да честити на младоженците.

„Това беше особен момент за брат ми и неговата съпруга, които са поддръжници на президента“, заяви Луис. По думите му всички знаели, че Тръмп ще е в Ню Джърси, но никой не очаквал президентът да дойде лично на тържеството.

„Изведнъж мястото се напълни с агенти на Сикрет сървис. И внезапно в залата влезе лично президента на САЩ“, разказва братът на младоженеца.

