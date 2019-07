Котка оцеля, след като падна от 18-ия етаж на сграда и летя в продължение на 55 метра, съобщава БТА.

21-годишната Карли Бърк не могла да намери любимата си писана Джафа Кейк, когато се прибрала у дома. Тогава си спомнила, че за последно видяла котката си близо до перваза на прозореца. Тя надникнала през него и я видяла да лежи на асфалта пред блока.

