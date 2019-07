Полицията в Москва за пореден път арестува опозиционера и основател на Фонда за борба с корупцията Алексей Навални. За момента остава неизвестно какви са аргументите на властите за ареста.

Russian anti-corruption campaigner Alexei Navalny detained in Moscow days before rally demanding opposition candidates be allowed to run in local elections. (Instagram) pic.twitter.com/wEaWBEAmU8