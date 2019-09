Фотограф засне малка зебра с окраска на точки вместо на райета в резервата Масаи Мара в Кения, съобщи БТА.

Първоначално, Антъни Тира помислил, че животното е било уловено и маркирано, за да бъде проследена миграцията му. След това обаче осъзнал, че има меланиново разстройство.

While still resembling a zebra, the foal has a short, hairless tail unlike a normal zebra’s brush-like tail. Most unusually though, the animal’s colouring is brown, with white dotted markings. There’s not a stripe in sight!#MagicalKenya | #HolidayNaBountiful pic.twitter.com/GwXRAzmWhU