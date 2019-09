Самолет F-16 от белгийските военновъздушни сили се разби в четвъртък в района на Морбиан в Западна Франция, предаде БГНЕС.

#BREAKING : #FRANCE : #Belgian Air Force F-16 fighter Crashed in residential area in #Pulvigner in #Morhiban. Both pilots were able to catapult before the crash. pic.twitter.com/byE6MRgRLR