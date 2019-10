Екоактивисти обляха с фалшива кръв финансовото министерство в Лондон. Акцията започна с инцидент, когато маркучът се скъса, а активистите не знаеха как да спрат помпата на пожарната кола, която използваха.

Climate change protesters have used a fire engine to spray 1,000 litres of fake blood at the Treasury in central London.



Read more on this: https://t.co/3VZSW36nSJ pic.twitter.com/j4KmbY71Q0 — Sky News (@SkyNews) October 3, 2019

В крайна сметка около 2 тона червена боя се изля на улицата, а активистите разпънаха плакат срещу финансирането на вредни за природата проекти.

Rebels have just sprayed the treasury with fake blood outside the #Treasury in London.



With them is 83 Phil Kingston of @CClimateAction #stopfundingclimatedeath#ExtinctionRebelion pic.twitter.com/g6KZdxOjbW — Extinction Rebellion UK 🕊️ (@XRebellionUK) October 3, 2019

Полицаите казаха, че са арестували четирима души.

Four people have been arrested on suspicion of criminal damage after climate change activists sprayed the Treasury in central London with fake bloodhttps://t.co/Dw8SF1zK1M — PA Media (@PA) October 3, 2019

Часове наред обаче властите се чудеха какво да правят с пожарната. Шофьорът изхвърлил ключовете и тежката машина блокира улицата известно време.