Пура, която останала недопушена от бившия британски премиер Уинстън Чърчъл ще бъде предложена на търг за 6000 британски лири, предаде БТА.

This cigar was smoked by Sir Winston #Churchill and picked up by a cinema worker - now it could reach £6,000 at auction https://t.co/8JrlxJJSnO #Stoke pic.twitter.com/sC6VH49kRJ