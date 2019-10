Американката Мимоза Хаска от щата Северна Каролина спечели конкурса за най-елегантна булчинска рокля, изготвена от тоалетна хартия, който се състоя миналата седмица в Ню Йорк, съобщава БТА.

From the toilet paper aisle to the altar: the winning off-the-shoulder wedding dress that is made from crocheted toilet paper pic.twitter.com/iKvKTG2QhT