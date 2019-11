Протестиращи в Испания затвориха ГКПП Жонкера, намиращ се на границата с Франция, в района на Каталунските Пиринеи. Блокадата започна в 10 часа днес и е обявена да продължи до сряда вечерта, съобщават от Министерство на външните работи.

По информация на Генералното консулство на България в Барселона, напълно затворена е трансредиземноморската магистрала АР-7, където са се образували няколко километрови задръствания. За два часа трафикът е бил пренасочван през крайбрежната магистрала Н-II, но от 12 часа и тази отбивка е затворена от демонстрантите.

Предвид ясно заявените намерения на протестиращите да задържат блокадата, малко вероятно е движението през сухопътните граници между Испания и Франция по цялото протежение на територията на испанската автономна област Каталуния да бъде пуснато.

От Външно министерство препоръчват на българските граждани, пътуващи с автомобилен транспорт, да не ползват тази седмица маршрутите за пресичане на испано-френската граница в каталунската й част.

The blockade at La Jonquera is just metres into the French side, largely coordinated by the Catalunya Nord (Catalan population living on the French side). This avoids confrontation with Spanish police. @tsunami_dem are digging in for three days there, calling everyone to come. pic.twitter.com/Tu9a116N8u