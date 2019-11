Гръцката брегова охрана е спасила 658 бежанци и мигранти в източното Егейско море в 20 отделни акции през уикенда.

730 нови мигранти са пристигнали на няколко гръцки острова с гумени лодки за същия период, съобщава БГНЕС.

