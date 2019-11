Херцозите на Кеймбридж присъстваха на ежегодното кралско благотворително събитие Royal Variety Performance в The London Palladium.

Херцогинята на Кеймбридж беше зашеметяваща и заедно с принц Уилям привлякоха погледите на всички.

The Duke and Duchess of Cambridge have arrived for tonights Royal Variety Performance at the @LondonPalladium #Royal #RoyalVarietyPerformance #TheCambridges #KateMiddleton #PrinceWilliam pic.twitter.com/DWKSG5RvbU