Шестима души са загинали при произшествия, предизвикани от лошото време в САЩ, заявиха властите, цитирани от БГНЕС.

Снеговалеж във Великобритания предизвика хаос по пътищата

Зимна буря, обхванала средната част на страната в неделя, създаде опасни условия за шофьорите, като на някои места движението беше парализирано заради десетки катастрофи.

Me & @KSHE95 & @officialheart in the snow earlier today at Manchester and 141. This is training for @Colorado starting next year!Buckle up & be careful St. Louis! ✌💜❄ #WinterIsHere #snow pic.twitter.com/DgMIUa7Zxa

Бурята обхвана района от Скалистите планини до Средния Запад, съобщи Националната метеорологична служба. Очаква се фронтът да удари Източното крайбрежие в понеделник, съобщи телевизия NBC.

US 31 on the southside has hardly been touched. A lot of snow, very slippery, hard to control the car at all. @WISH_TV pic.twitter.com/mjbUn4fDoN