Над 40 полета бяха отменени в понеделник на международното летище в Пекин поради силен снеговалеж. Бурята обхвана китайската столица в неделя вечерта, се казва в изявление на администрацията на летището.

Метеорологичното бюро вече е предупредило, че видимостта може да бъде намалена до 500 метра в различни райони на града, предаде БГНЕС.

Според летището, в понеделник се предвижда да се извършат 1328 полета и да се транспортират над 213 хиляди души. Към 7.00 часа местно време са изпълнени 149 полета, 42 са отменени.

For the second time this winter, #Beijing is displaying the pure, snow-white beauty of a Winter Wonderland. Too bad it has to come during the Monday morning rush hour commute. The army of snow sweepers, human and mechanical, has been deployed to clear the way. pic.twitter.com/2Yvr6sOIzH