Актрисата Хилари Дъф се омъжи за годеника си Матю Кома в дома си в Лос Анджелис, съобщават в. „Мейл он сънди" и БТА. Двамата са близки от три години, а преди седем месеца се сгодиха. През октомври 2018 г. им се роди дъщеричка.

Това е втори брак за звездата от сериала „Лизи Макгуайър". Тя се разведе с Майк Комри през 2017 г., две години след като се разделиха.

Хилари и Матю работиха заедно по албума й „Breath In. Breath Out" през 2015 г. Той е негов съавтор и съпродуцент.

