Остров Корсика е изолиран от континентална Франция поради лоши метеорологични условия, съобщават France Info и БГНЕС.

This is Corsica today. #storm https://t.co/5HR2ThX6VJ

Според портала заради бурята „Фабиен", фериботите, пътуващи към Корсика в неделя, останаха на пристанището в Марсилия. Всички полети до острова също бяха отменени. Летището на най-големия град е затворено от събота и ще бъде отворено не по-рано от вторник.

Incredible flooding damage in Ocana village on Corsica, yesterday!



Video via Corse-Matin page. pic.twitter.com/AXccxQnCJI