Лейди Гага е станала жертва на сексуално насилие. Това сподели самата тя в интервю пред Опра Уинфри. Певицата беше първият гост на популярната водеща за 2020 г., предаде БГНЕС.

Поп звездата се появи пред 15 000 зрители с розова коса, очила и черен костюм. С разкритията си изпълнителката шокира феновете. Тя призна, че е била изнасилена от мъж, когато била едва на 19. Гага сподели, че познавала насилника от детството си и той бил много по-възрастен от нея.

„Бях изнасилвана многократно. Заради това развих посттравматично стресово разстройство. За съжаление, тази болест не се лекува“, обясни изпълнителката на „Poker face”.

