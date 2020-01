Традицията да се ходи без панталони в метрото в един ден от годината беше уважена от редица европейски градове, пише БГНЕС.

Инициативата започна в Ню Йорк през 2002 г., когато едва няколко души от група за импровизации и флашмобове отиват без панталони в метрото.

19-то издание на инициативата включи много повече участници, като освен в Ню Йорк, хора без панталони бяха забелязани в Лондон, Прага и други градове.

Оригиналното издание на Денят без панталони беше с цел хората да обръщат повече внимание един към друг в метрото.

В големите градове отчуждението е толкова силно, че никой не забелязва другите човешки същества, дори да седят точно до него всяка сутрин, казват организаторите от Improv Everywhere.

