В Канада влак, превозващ петрол, излезе от релсите и се запали. Близкото село беше евакуирано, съобщават CBC и БГНЕС. Инцидентът е станал сутринта в провинция Съскечуан в южната част на страната. Според очевидци 25-30 вагона са излезли от релсите, след което е последвала експлозия. В резултат на нея е започнал огромен пожар.

Smoke visible from the train fire and derailment near Lanigan Saskatchewan. CP has confirmed it was their train. It’s the same area where another CP derailment leaked 1.5 million litres of crude oil in December pic.twitter.com/tsDAjSBG7b